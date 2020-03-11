فنان مكسيكي يفتتح معرضه التشكيلي بمقهى قاهري

في تجربة جديدة من نوعها، ينظم المركز النمساوي الثقافي٬ فعاليات معرض للفن التشكيلي بعنوان «مقهى» للفنان المكسيكي المقيم في النمسا أوسكار كويتو، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم وحتى ١٨ مارس الجاري.وتطرح لوحات «كويتو» أسئلة من نوعية: «ما الذي يجمع بين المقاهي النمساوية والمصرية؟ وما مدى أهميتها بالنسبة للحياة الفكرية والثقافية في الدولتين؟».ويستعرض الفنان هذه الأسئلة من خلال عمله الفني المركب الاستثنائي «مقهي»، كما يقوم بإعادة تركيب لوحة تاريخية من القرن التاسع عشر٬ موجودة بالنمسا عن مقهى قاهري على هيئة عمل فني مركب، يجمع بين الثقافات المختلفة٬ بإدماج عناصر أو أجزاء من المقهى المصري والنمساوي بأناقة متناهية.ومن المبهر أن العمل الفني المركب سوف يعرض في قهوة مصرية صميمة بوسط القاهرة وهي «مقهي فيينا»، بشارع قصر العيني أمام مسرح السلام، وسوف يقوم أوسكار كيوتو بإلقاء كلمة افتتاحية لشرح تصوره من خلال هذا المشروع.