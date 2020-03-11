«الدستور» تكشف لغز «فتاة عربة الكبدة الحسناء».. (صور)

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول بعض الصور لفتاة حسناء ترتدي فستان أخضر اللون، تقف أمام عربة كبدة بأحد الأحياء الشعبية.وأطلق رواد السوشيال ميديا عبارات الغزل والإعجاب تجاه تلك الفتاة لدرجة مطالبتهم بالبحث عن مكان تلك العربة للتوجه إليها وتناول سندوتشات الكبدة بها، واطلقوا على صاحبتها لقب «عود البطل» تماشيًا مع الأغنية الشعبية الشهيرة التي يغنيها حسن شاكوكش وعمر كمال.وبالبحث عن أصل هذه الصور، نجحت «الدستور» في التوصل إلى تفاصيلها، حيث تعود لمشهد سينمائي بفيلم «صندوق الدنيا» المعروض حاليًا بدار العرض، وصاحبة تلك الصورة هي الفنانة مروة الأزالي أحد المشاركات بالعمل السينمائي، وتلعب دور فتاة تملك عربة كبدة بمنطقة شعبية تسترزق منها، ويعتبر هذا الدور هو ثاني أعمال الفنانة الشابة عقب دورها في مسلسل «زلزال» رمضان الماضي.وعربة الكبدة التي ظهرت مع الفنانة الشابة في الصور، تعتبر من أشهر عربات الطعام في منطقة وسط البلد، والتي تملكها فتاة تدعى «دهب» والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريمها في منتدى الشباب الأخير.