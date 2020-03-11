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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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10 نصائح للوقاية من نزلات البرد خلال التقلبات الجوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:54 ص
جريدة الدستور
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مع تغير الفصول تتغير الأحوال الجوية من البرودة لارتفاع الحرارة إلى المطر والرياح، وتشهد هذه الأيام تقلبات في درجات الحرارة، حيث ترتفع بشكل ملحوظ ثم تنخفض مجددًا بشكل ملحوظ مع وجود عواصف ترابية، وهو ما قد يصيب البعض بنزلات البرد؛ ولذلك يتحدث معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، عن كيفية الوقاية من الإصابة بنزلات البرد في تقلبات الأحوال الجوية من خلال النصائح التالية:

1- ارتداء معاطف سهلة الخلع والارتداء، حيث يتم خلعها في الأماكن المغلقة الدافئة وارتدائها مجددًا في الأماكن المكشوفة والباردة.

2- عدم تخفيف الملابس في الفترة الحالية.

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على "فيتامين A"، والذي يقوي المناعة ويمنع من الإصابة بالعدوى بالفيروسات مثل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا، وهذه الأطعمة مثل صفار البيض.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على "فيتامين c"، مثل الجوافة والبرتقال والليمون لرفع المناعة وتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

5- لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من الأفضل عدم الخروج في أيام العواصف الترابية وإغلاق المنافذ بإحكام، وفي حالة ضرورة الخروج ينصح بارتداء الكمامة.

6- الاستحمام قبل تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

7- شرب الماء قبل الخروج من المنزل، ويفضل أن يكون الماء الدافئ قبل الخروج إلى المكان البارد.

8- ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة مثل الصالات الرياضية في فترات العواصف الترابية وتحرك الهواء الشديد.

9- في حالة حدوث العاصفة الترابية أثناء السير في الشارع ينصح بالدخول إلى أقرب مكان مغلق مثل المولات والمطاعم والمحلات.

10- تناول الأطعمة التي تحتوي على "أوميجا 3"، مثل الأسماك الدهنية والتونة والسالمون وزيت الزيتون والمكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني لتقويه المناعة.

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