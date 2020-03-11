رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وكيل صحة الغربية» يتابع استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:16 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربية، بالمرور على مستشفى قطور المركزى يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال حالات ارتفاع درجة الحرارة واشتباه في حالات فيروس كورونا.

كما أجرى محاكاة وتدريب على كيفية التعامل مع مريض يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه فيروس كورونا المستجدة وخطة مسار المريض بعيدًا عن الأقسام الداخلى لحين وصوله لغرفة العزل المخصصة لذلك، وتم تخصيص غرف للفرز والعيادات الخارجية والطوارئ لنفس الغرض؛ خوفًا وحرصًا على سلامة المترددين على المستشفى ومدى جاهزية الطاقم الطبى وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات، وكذلك تم المرور على العناية المركزة وعناية القلب والحضانات وأقسام الداخلى.

وشدد أيضًا على سرعة حل مشاكل المرضى وتذليل أى ملاحظات أو طلبات لهم، والتنبيه على جاهزية جميع الأجهزة وإصلاح أرضيات الحضانات وترميم الجدران في أسرع وقت، كما أثنى على تحسن النظافة واتباع معايير مكافحة العدوى والفريق الطبى وإدارة المستشفى وطلب مزيد من الجهد لما فيه صالح العمل والمرضى لمواجهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا فى واشنطن

وزيرة الصحة: لا حاجة لإغلاق المدارس والجامعات حتى الآن

حقيقة إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

الرافدين للنشر تصدر ديوان «ناى مثقوب من المكان الخطأ»

«نسوية من أجل 99%» على طاولة دار «هن» للنشر.. الليلة

مناقشة رواية «هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

فنان مكسيكي يفتتح معرضه التشكيلي بمقهى قاهري