«وكيل صحة الغربية» يتابع استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربية، بالمرور على مستشفى قطور المركزى يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال حالات ارتفاع درجة الحرارة واشتباه في حالات فيروس كورونا.كما أجرى محاكاة وتدريب على كيفية التعامل مع مريض يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه فيروس كورونا المستجدة وخطة مسار المريض بعيدًا عن الأقسام الداخلى لحين وصوله لغرفة العزل المخصصة لذلك، وتم تخصيص غرف للفرز والعيادات الخارجية والطوارئ لنفس الغرض؛ خوفًا وحرصًا على سلامة المترددين على المستشفى ومدى جاهزية الطاقم الطبى وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات، وكذلك تم المرور على العناية المركزة وعناية القلب والحضانات وأقسام الداخلى.وشدد أيضًا على سرعة حل مشاكل المرضى وتذليل أى ملاحظات أو طلبات لهم، والتنبيه على جاهزية جميع الأجهزة وإصلاح أرضيات الحضانات وترميم الجدران في أسرع وقت، كما أثنى على تحسن النظافة واتباع معايير مكافحة العدوى والفريق الطبى وإدارة المستشفى وطلب مزيد من الجهد لما فيه صالح العمل والمرضى لمواجهة فيروس كورونا.