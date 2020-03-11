قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يلعب به النجم المصري محمد صلاح إلى مواجهة صعبة، اليوم الأربعاء، أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.وحرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة جمهوره بـ صور له من مران الفريق الأخير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد".ونشر "صلاح" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من الصور له وهو يضحك من مران الفريق، وعلق بصورة كرة قدم، في رسالة أن الفريق مستعد وسيحقق الفوز على منافسه ويصعد إلى الدور القادم بدوري أبطال أوروبا.ويستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء، ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.وتلقي ليفربول هزيمة بهدف دون رد على يد أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما قبل أسبوعين، في العاصمة الإسبانية "مدريد" .