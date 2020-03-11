بنس: شركات التأمين ستغطى احتياجات الاختبارات اللازمة لكورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن شركات التأمين الكبرى في بلاده ستغطي احتياجات الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن السلطات الأمريكية ستوفر الاستشارات الضرورية للمواطنين في هذا الصدد.وأوضح بنس، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية سوف "تعطي الأدوات والمعلومات اللازمة" للمواطنين لحماية أنفسهم من كورونا.قال أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الأمريكية لا يزال ضئيلًا.ودعت المسئولة عن ملف كورونا بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، المواطنين الأمريكيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.