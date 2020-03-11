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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 25 درجة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:02 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة صباحا والرياح نشط ، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 25

شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 25

طنطا الصغرى 11 والعظمى 24

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 24

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24

بلطيم الصغرى 12 والعظمى 23

مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

السلوم الصغرى 11 والعظمى 21

سيوة الصغرى 07 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

السويس الصغرى 12 والعظمى 24

العريش الصغرى 10 والعظمى 20

رفح الصغرى 10 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25

نخل الصغرى 08 والعظمى 25

نويبع الصغرى 18 والعظمى 27

طابا الصغرى 13 والعظمى 24

كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

الطور الصغرى 15 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 31

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31

المنيا الصغرى 14 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 32

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 31

قنا الصغرى 15 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35

أسوان الصغرى 17 والعظمى 34

أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 30

حلايب الصغرى 18 والعظمى 31

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 26

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