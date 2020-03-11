الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 25 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة صباحا والرياح نشط ، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 12 والعظمى 25شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 25طنطا الصغرى 11 والعظمى 24دمنهور الصغرى 12 والعظمى 24الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24بلطيم الصغرى 12 والعظمى 23مطروح الصغرى 12 والعظمى 21السلوم الصغرى 11 والعظمى 21سيوة الصغرى 07 والعظمى 23بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22دمياط الصغرى 14 والعظمى 21الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 25الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24السويس الصغرى 12 والعظمى 24العريش الصغرى 10 والعظمى 20رفح الصغرى 10 والعظمى 20رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25نخل الصغرى 08 والعظمى 25نويبع الصغرى 18 والعظمى 27طابا الصغرى 13 والعظمى 24كاترين الصغرى 11 والعظمى 26الطور الصغرى 15 والعظمى 26شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 31الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25الفيوم الصغرى 14 والعظمى 31بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31المنيا الصغرى 14 والعظمى 31أسيوط الصغرى 12 والعظمى 32سوهاج الصغرى 14 والعظمى 31قنا الصغرى 15 والعظمى 32الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35أسوان الصغرى 17 والعظمى 34أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 35الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33شلاتين الصغرى 17 والعظمى 32أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 30حلايب الصغرى 18 والعظمى 31رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 26