أول تعليق لوزيرة الصحة البريطانية بعد إصابتها بـ«كورونا»

كشفت نادين دوريز، وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، تفاصيل إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.وحضرت «دوريز» مناسبة الأسبوع الماضي بحضور بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.وقالت «دوريز»، في بيان لها، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، «يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصي بها وكنت أعزل نفسي في المنزل».وأضافت: «الصحة العامة في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب».وتعرضت السلطات البريطانية، لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إثر اتهامها بالتقصير في الوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد 19) داخل المطارات.