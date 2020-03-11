تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا فى واشنطن

سجلت ولاية واشنطن الأمريكية حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 267 حالة، وذلك وفقًا لخبر عاجل لسكاي نيوز عربية.على الجانب الأخر كشفت فضائية "العربية" أن البنتاجون أكد إصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا بفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق على قرار بإنفاق 8.3 مليار دولار على الأبحاث العلمية الخاصة بالبحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد بعد تفشيه في أغلب أنحاء العالم وإصابة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.