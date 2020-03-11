«الصحة» البريطانية تتعقب المخالطين لـ«الوزيرة المصابة» بكورونا

قررت السلطات الصحية في بريطانيا تتبع من خالطتهم وزيرة الصحة نادين دوريز المصابة بفيروس «كورونا» المستجد.ويأتي قرار السلطات الصحية بعد تأكد إصابة الوزيرة البريطانية، للسيطرة على الوضع، وكشف ما إذا كانت هناك حالات جديدة مصابة بالفيروس القاتل.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 373 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 حالات.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.وأعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى وقت سابق، أن بلاده تضع ما وصفه بـ«الاستعدادات المكثفة» للانتقال إلى المرحلة التالية في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».