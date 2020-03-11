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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تقفز أكثر من 8% بدعم آمال التحفيز من منتجين أمريكيين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:35 ص
جريدة الدستور
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قفزت أسعار النفط أكثر من ثمانية في المئة، يوم أمس الثلاثاء، مرتدة عن أكبر خسارة لها في حوالي 30 عامًا التي منيت بها في الجلسة السابقة، مع إقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أمريكيين الإنفاق في تحرك قد يقلص الإنتاج.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بخطوات «كبرى» لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة اليابانية إنها تخطط لإنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس.

وعمًق منتجو النفط الصخري الأمريكيون، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم كورب، تخفيضات في الإنفاق قد تخفض الإنتاج.

وبعد هبوطها حوالي 25 في المئة،الإثنين، تعافت أسعار النفط يوم الثلاثاء حاذية حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار، أو 10.4 بالمئة، إلى 34.36 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا يوم الإثنين إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016 مسجلين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السابع عشر من يناير 1991، في مستهل حرب الخليج الأولى.

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