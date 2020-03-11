رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ«كورونا»

عالم

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ«كورونا»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
طباعة
أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بإصابة وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز بفيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 373 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 حالات.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.

وأعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى وقت سابق، أن بلاده تضع ما وصفه بـ«الاستعدادات المكثفة» للانتقال إلى المرحلة التالية في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى إيطاليا إلا للضرورة، وذلك عقب قرار روما بتمديد تدابير الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، «قمنا بتعديل نصائح السفر وأوصينا بعدم السفر إلى إيطاليا إلا للضرورة، إذ أن سلامة المواطنين البريطانيين هي دائما أولويتنا الأولى».

وأضاف البيان «بعد قرار الحكومة الإيطالية، ننصح أي شخص عائد من إيطاليا بعزل نفسه لمدة 14 يوما».

موضوعات متعلقة

الصحة: مغادرة 48 أجنبيا باخرة الأقصر بعد ثبوت خلوهم من «كورونا»

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

«حفتر» يكشف شروطه لقبول الهدنة في ليبيا

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«كنز الكبار».. الشاعر أحمد عنتر يختص «الدستور» بوثائق عن العظماء

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك