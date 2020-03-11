إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ«كورونا»

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 373 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 حالات.





وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.





وأعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى وقت سابق، أن بلاده تضع ما وصفه بـ«الاستعدادات المكثفة» للانتقال إلى المرحلة التالية في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».





وحذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى إيطاليا إلا للضرورة، وذلك عقب قرار روما بتمديد تدابير الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.





وقالت الوزارة، في بيان لها، وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، «قمنا بتعديل نصائح السفر وأوصينا بعدم السفر إلى إيطاليا إلا للضرورة، إذ أن سلامة المواطنين البريطانيين هي دائما أولويتنا الأولى».





وأضاف البيان «بعد قرار الحكومة الإيطالية، ننصح أي شخص عائد من إيطاليا بعزل نفسه لمدة 14 يوما».