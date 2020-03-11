تركيا تسجل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل أول إصابة لمواطن تركي بفيروس «كورونا» المستجد، عائد مؤخرًا من رحلة إلى أوروبا.وقال «قوجة»، في خطاب متلفز، إنّه «مساء الثلاثاء جاءت نتيجة اختبار مريض يُشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية».وأضاف أنّ المريض أصيب على الأرجح بمرض «كوفيد-19» خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضًا في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.وتابع: «هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا، المريض رجل صحّته العامّة جيّدة»، كما تم وضع أفراد أسرته وأقاربه تحت المراقبة.