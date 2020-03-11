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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترصد إصابة جديدة بـ«كورونا» فى مطار جدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:25 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد19» لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية قادمًا من نيويورك، متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.


ورصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حاليًا، وجار التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.

أبت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورا مع مركز تواصل الصحة (937) للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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