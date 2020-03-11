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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان: لا مساس بأى حصة استيرادية لأبناء بورسعيد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:26 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة، اجتماعا بحضور كافة الأجهزة الأمنية والرقابية وأعضاء من مجلس النواب؛ لمناقشة ما يثار بشأن الحصص الاستيرادية.

وحضر الاجتماع سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين، وسعاد المصري أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى رئيس الغرفة التجارية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه لا مساس بأي حصة استيرادية صادرة لأبناء بورسعيد، على أن يتم إعادة النظر من خلال اللجان المشكلة لدراسة كل من ولد خارج بورسعيد خلال فترة الهجرة منذ عام ١٩٦٩ وحتى عام ١٩٧٥.

ومن المقرر أن يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة الحرة القادم لدراسة نتائج الاجتماع الأسبوع القادم.

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