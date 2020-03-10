تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة توثيق تاريخ «الوفد»

عقدت لجنة توثيق تاريخ الوفد، اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب الرئيسي، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.وحضر الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفي شريف عارف رئيس اللجنة الاعلامية بالحزب، والدكتورة أميرة أبوشقة، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون مساعدتا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي ياسر شوري مقرر اللجنة النوعية للإعلام بالحزب، والكاتب الصحفي الدكتور مصطفي عبيد مدير تحرير جريدة الوفد.وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إنه تقدم بخطاب رسمي للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ للحصول على نسخة من مضبطة مجلس النواب من عام 1924 إلى 1952، وأنهم خلال الفترة المقبلة سيجمعون هذه المضابط.وأضاف «بدراوي» أنه يعمل الآن على تجميع المكتبة الخاصة بالحزب حتى يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن تاريخ الوفد حافل ومشرف ووطني، كما أن عمل اللجنة يساهم في الحفاظ على هذا التاريخ الهام ليس في تاريخ الوفد فقط ولكن في تاريخ الحركة الوطنية المصرية.وطالب الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي بإعداد كتاب يتحدث عن الشخصيات الوفدية والأحداث التي مر بها الحزب طوال تاريخه ومشاركة الوفديين وغير الوفديين في إعداد هذا الكتاب.وأكد «الطربيلي» على أهمية التواصل مع أحفاد العائلات الوفدية في مختلف محافظات مصر، ومعرفة التاريخ منهم، والحصول على نسخة مما لديهم من مستندات ووثائق تاريخية تتحدث عن تاريخ الحزب، خاصة أن هناك عائلات ظلت في الوفد وهناك عائلات فضلت الخروج.وطالب «الطرابيلي» بإعداد فصول تتحدث عن الأحداث العظيمة التي مر بها الحزب عبر تاريخه، ومنها حريق القاهرة، وأحداث 4 فبراير، ومعارك الوفد ومنها معركة الوفد مع الإخوان وغيرها من المعارك، مشيرا إلى أهمية تقسيم التوثيق إلى توثيق الوفد القديم قبل عام 1952 وتاريخ الوفد الجديد ومعارك العودة.وأشار إلى أهمية وضع أبواب خاصة عن الوفد والسودان ومعركة القناة، وجمع كل ما نشر في جرائد الوفد القديمة، وعمل فصل خاص بالوفد والصحافة العربية والعالمية، وعلاقة حزب الوفد مع حزب المؤتمر الهندي.فيا قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس تحرير جريدة الوفد، إنه يملك وثائق خاصة ومهمة عن حريق القاهرة وسوف يقدمها إلى اللجنة للاستفادة منها في جمع التاريخ.وأضاف «زين الدين» أنه سوف يقوم بتكليف الزملاء مراسلي جريدة الوفد في جميع المحافظات بالتواصل مع أحفاد العائلات الوفدية للحصول على نسخ من الوثائق الوفدية التي يملكونها وتقديمها أيضا للجنة خلال الفترة المقبلة.ووجه الكاتب الصحفي شريف عارف، رئيس اللجنة النوعية للإعلام، الشكر للزملاء المشاركين في لجنة توثيق تاريخ الوفد على الأفكار التي تم طرحها وضم الكاتب الصحفي عباس الطربيلي إلى اللجنة.وأضاف «عارف» أنه يجب أن نعرف التأثير في الحياة الاجتماعية وهذا بالرجوع إلى أعمال نجيب محفوظ، حيث إنه رصد الحركة الوطنية في أعماله، وتحدث الفن عن حزب الوفد وثورة 1919، وعلى سبيل المثال أعمال سيد درويش وغيرها من الأعمال التي تحدث وعمت ثورة 1919.وقال الكاتب الصحفي ياسر شوري، منسق عام لجنة توثيق تاريخ الوفد، إن عمل اللجنة فني، وسوف تعمل بشكل حيادي ولن تكتب جديد ولن تتدخل في أمر يتعلق بالأحداث التاريخية أو تاريخ الوفد.وأضاف «شوري» أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجه بالاستعانة بالوفديين وغير الوفديين وكل من يملك إضافة للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تقوم بالعمل خلال الفترة القادمة على عدد من الملفات ومنها التواصل مع العائلات الوفدية في كل المحافظات وتاريخ حكومات الوفد والمضابط بمجلس النواب.ولفت «شوري» إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بتولي الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي الإشراف على التحقيق والتدقيق في الوثائق التي سوف يتم جمعها.