مستشار المالية: قانون إنهاء المنازعات استجابة لمجتمع الأعمال

قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جزء من الصور التى تسعى لها الدولة، حيث هناك شراكة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال.وأضاف «يوسف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصلحة الضرائب يهمها نجاح الأعمال والبيزنس والشركات، وتكون هناك مساهمة فى مجتمع الأعمال.وتابع أن: «قانون إنهاء المنازعات جزء من منظومة بها أجزاء أخرى كثيرة، حيث جاء بناء على طلب من مجتمع الأعمال وفى استجابة من وزير المالية وهذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها التجديد لهذا القانون، حيث يختص بإنهاء المنازعات».