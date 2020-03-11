6 تكليفات من الرئيس السيسى لوزير الاتصالات.. أبرزها إنجاز ميكنة الوزارات

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا، ويستهدف القطاع خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير نحو 250 ألف فرصة تدريبية للشاب خلال العام الجاري، وحقق قطاع الاتصالات أعلى معدلات نمو في عهد الرئيس السيسي تجاوزت 16 %، وشهد القطاع وضع 3 استراتيجيات قومية الأولي بناء مصر الرقمية، والثانية الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، وأخيرًا الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي.ووجه الرئيس السيسي وزير الاتصالات بضرورة انجاز جميع الملفات والتكليفات وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، وكانت أبرز التكليفات ما يلي:1- وجه الرئيس السيسي بخريطة متكاملة لتدريب الشباب علي أدوات تكنولوجيا المعلومات، وضرورة مضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية، وكذلك تدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة، مع إعطاء أهمية متزايدة للتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الكوادر البشرية وتصويب بناء الشخصية المصرية.2- طالب الرئيس السيسي بأهمية استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، وخاصة مشروع التحول الرقمي وآليات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري، والتي تعد مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يرتقي بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.3- الانتهاء من جميع الخدمات الحكومية الرقمية والتيسير علي المواطنين والانتهاء من مشروع ربط المباني الحكومية بكابلات الفايبر والتي تصل إلى نحو 33 ألف مبنى حكومي خلال 36 شهرًا.4- إنجاز مشروع ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتعظيم العوائد الاقتصادية من هذا المشروع، حيث أن عملية الميكنة ستؤدي إلى نمو إيرادات هذه الهيئات الاقتصادية مثل الضرائب والجمارك في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية.5- إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية وتنقية البيانات، وإنشاء أول جامعة معلوماتية متخصصة في مصر، وإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي.6- تنفيذ مشروع بوابة مصر الرقمية للتجارة الإلكترونية، وميكنة منظومة أصول الدولة وأملاكها المؤجرة، وتعزيز منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» لخدمة المزارع المصري، وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة في هذا الخصوص.