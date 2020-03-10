كنيسة الأنبا شنودة بطهطا تنظم احتفالية لعيد الأم

نظمت كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالصفيحة في إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، احتفالية لعيد الأم برعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا.وتخلل الاحتفالية كثير من الفقرات قامت بها ونظمتها اللجنة النسائية بالمطرانية، بحضور القس إبرام الأنطوني وكيل إيبارشية طهطا.