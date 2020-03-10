أحمد عكاشة: الكثير من النساء أرجل من الرجال

قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن المرأة أقوى بيولوجيًا من الرجل فالمرأة تعيش 10 سنوات أكثر من الرجل، وقدرتها على التحمل تفوقه.وأضاف خلال حلقة برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية، الدراسات أكدت أن الأطفال أقل من 3 سنين نسبة الوفاة في الأولاد أضعاف البنات لأن البنت تتحمل أكثر.وأوضح أن الكثير من النساء أرجل من الرجال، فالمرأة تحيض بكل متاعبها وتحمل وتلد وترضع وتربي وتدرس وتطبخ وتعمل، والطاقة التي يستمدها جسم الرجل يأخذها من الأنثى، وقديمًا قبل ظهور الأديان السماوية كان أغلب الآلة من السيدات.وتابع، أنه في علم التشريح أكتشف أن المخ به فصين الأيمن للتذوق والأيسر للعقلانية، ووجد أن المرأة لديها ألياف عصبية توصلهم ببعض أكثر من الرجل ومعناها أنها منطقية وعاطفية أكثر من الرجل أما الرجل فيكون منطقي فقط.