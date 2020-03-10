مبروك عطية للسائلين عن موعد القيامة: «وأنت مال أهلك»

تعجب الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، من انشغال البعض بعلامات الساعة، وموعد القيامة، قائلًا إن كل إنسان له عمره فقط، فلو أن إنسان عمره 60 سنة، أو 80 سنة، فالباقي من عمره في الدنيا قرابة العشرين.وأضاف مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "انت مال أهلك القيامة هتقوم امتى بعد 20 سنة ولا 100 سنة، من مات فقد قامت قيامته، ولا يعنيك إلا عمرك أنت".ولفت مبروك، إلى أنه عندما جاء رجل يسأل النبي عن موعد القيامة، النبي لم يجيبه في المرة الأولى والثانية، وفي الثالثة سأله ماذا أعددت لها، مردفًا:"هذا هو المهم تقول للناس اسألوا عما تعملون لآخرتكم، ولا تسألون عن قيام الساعة".وتابع: "الصالحون يعملون، ولا يفتشون عن علامات الساعة".