الأنبا يؤانس يترأس الاجتماع الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العام الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك نيافته بصلوات العشية بحضور كهنة وشمامسة والخدام، وعقبها ألقى العظة الروحية الأسبوعية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير المعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.