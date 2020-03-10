دورات سلامة وصحة مهنية لأهالي شمال سيناء

أعلن محمد مطر، مدير معهد السلامة والصحة المهنية بسيناء، عن اجتماعه اليوم مع خالد عيد، رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء، وذلك في إطار الدور المؤسسي والمجتمعي الذي يقوم به معهد السلامة والصحة المهنية بالعريش، لخدمة أهالي سيناء في عقد دورات سلامة وصحة مهنية لهم.وقال مطر، لـ«الدستور»، إنه تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون بين معهد السلامة والصحة المهنية بالعريش، وشركة كهرباء شمال سيناء يقضي بتنفيذ دورات سلامة وصحة مهنية، لحماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في إصابات للعامل أو أضرار أو تلفيات للممتلكات.