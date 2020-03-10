إيبارشية طما بسوهاج تنعى الأنبا صرابامون

نعت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، الراحل الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي ترأس صلوات جنازة اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني.وأشار الأنبا إسحق أسقف طما في بيان له، قائلًا: "نحن مدينون بالحب للراحل الأنبا صرابامون، ويتعجبون من إخلاصنا لنيافتكم وأنت معنى الوفاء، ولكنك تمثل المعنى الحقيقي لرجل السلام والمحبة، والحكمة والصلاة".ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في 1937، وترهب في دير السريان العامر في 1959، ورُسم قسًا في 1963، ثم رقي قمصًا في 1967.ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 1973، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في مايو 1977.