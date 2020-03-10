أحمد عكاشة: الناس تعيش دراما بسبب «كورونا»

أكد الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن أساتذة الصدر كشفوا أن الأنفلونزا الموسمية أشد خطورة وفتكًا من فيروس كورونا.وأضاف خلال حلقة برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، أن الأنفلونزا الموسمية خطورتها تتعدى كورونا بعشرات المرات، وعدد وفياتها، أكبر بكثير.تحذيرات خاطئة لاستخدام الكمامةوحذر من استخدام الكمامة خوفًا من نقل فيروس كورونا، مؤكدًا أن المريض فقط هو من يجب عليه ارتداء الكمامة منعًا لنشر رزاز معدي منه لأن العدوى لا تنقل من خلال التنفس.وأوضح أن الناس تبالغ جدًا وتعيش الدراما من انتشار فيروس كورونا، وأطمئنهم بأن الوفيات الموجودة من كل الأمراض وحوادث السيارات أكثر 50 مرة من وفيات كورونا.