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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القنصلية المصرية بجدة تشرف على إعادة ٨٦٦ عالقًا بالسعودية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:07 م
القنصلية المصرية
القنصلية المصرية بجدة
ألفت الكحلي‬
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أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، إنها تتابع تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19، واستمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين بجدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

وأوضحت أنها أجرت اتصالات مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، حيث بلغ عدد العائدين نحو ٨٦٦ مواطنًا حتى الآن ومنذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.

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