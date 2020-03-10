«أبو غنيمة» يتابع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 50 بمطروح

تابع محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، حادث تصادم سيارتين بالكيلو ٥٠ طريق مرسي مطروح السلوم، بمنطقة المثانى بمدينة النجيلة والذى أسفر عن مصرع 4 وإصابة 2 آخرين، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.وتفقد السكرتير العام مستشفى مطروح العام للاطمئنان على الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومتابعة تيسير الإجراءات اللازمة لأسر المتوفين.كان حادث وقع مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة المثانى بمدينة النجيلة نتيجة اصطدام سيارتين أسفر عن وفاة 4 شباب وإصابة 2 آخرين، وتم التحفظ على جميع الجثث في مشرحة المستشفي العام، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.