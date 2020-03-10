رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد عكاشة يرفض مصافحة وائل الإبراشي بسبب «كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:01 م
أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، رفض مصافحته خلال لقائه معه في كواليس برنامج «التاسعة».

وقال الدكتور أحمد عكاشة، خلال لقائه في البرنامج والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن المصافحة منعتها بعض الدول الأجنبية، منعًا لانتقال أي عدوى ليس كورونا فقط، مؤكدًا أن لدينا في مصر ثقافة خاطئة وهي ثقافة القبلات، محذرًا منها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه شارك في أحد المؤتمرات الطبية اليوم ورفض السلام فيها على زملائه وأخبرهم بذلك قبل المؤتمر، مؤكدًا أنه رغم استخدام المطهرات في الأيد بعد السلام لكن لماذا نتصافح من البداية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 3 مصريين مصابين بـ«كورونا» إلى منطقة العزل في النجيلة

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

حقيقة انتقال "فيروس كورونا المستجد" من الخضروات والفاكهة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«كنز الكبار».. الشاعر أحمد عنتر يختص «الدستور» بوثائق عن العظماء

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك