أحمد عكاشة يرفض مصافحة وائل الإبراشي بسبب «كورونا»

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، رفض مصافحته خلال لقائه معه في كواليس برنامج «التاسعة».وقال الدكتور أحمد عكاشة، خلال لقائه في البرنامج والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن المصافحة منعتها بعض الدول الأجنبية، منعًا لانتقال أي عدوى ليس كورونا فقط، مؤكدًا أن لدينا في مصر ثقافة خاطئة وهي ثقافة القبلات، محذرًا منها خلال الفترة الحالية.وأشار إلى أنه شارك في أحد المؤتمرات الطبية اليوم ورفض السلام فيها على زملائه وأخبرهم بذلك قبل المؤتمر، مؤكدًا أنه رغم استخدام المطهرات في الأيد بعد السلام لكن لماذا نتصافح من البداية.