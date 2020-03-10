«الحركة الوطنية» بالغربية يدشن مبادرة لمواجهة كورونا

أعلن حزب الحركة الوطنية بالغربية، عن إطلاق مبادرة للتوعية ومواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع المحاسب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، والمهندس جمال الفقي، أمين حزب الحركة الوطنية بالغربية، وعدد من أعضاء الحزب الحركة الوطنية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير 50 طبيبا من قبل الحزب، والتواصل مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لتنفيذ المبادرة، إلى جانب توعية التلاميذ والأطفال ضد الأمراض وإجراءات الوقاية منها.كما تتضمن الاجتماع الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في حل مشاكل المواطنين، ومساعدة القيادات التنفيذية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة وأيضا طرح أفكار تساعد على النهوض بكافة قطاعات المحافظة.وأكد محافظ الغربية، أن الغربية بها خطة رقمية تعمل من خلالها على تنفيذ المشروعات والخدمات بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة شكلت مؤخرا مكتب فني، لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال داخل المحافظة إلى جانب طرح أفكار خارج الصندوق يمكن من خلالها النهوض بالخدمات المختلفة بالمحافظة.كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التصدي لمركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية بالمدن، والأسواق العشوائية، ورصف الطرق، وتطوير مزلقانات السكك الحديد في قطور، ومشكلة اختلاط مياه الصرف الصحي بالصناعي بالمحلة، وإقامة عدد من الأكشاك المخالفة في مركز كفر الزيات.وفي نهاية الاجتماع، تعهد ممثلي الحزب بمد يد العون ومساعدة الجهات التنفيذية في حل المشاكل والحلول التي من شأنها النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.