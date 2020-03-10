إيبارشية طهطا تنعى الأنبا صرابامون

نعت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الراحل الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي ترأس صلوات جنازة اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني.وأشار الأنبا إشعياء مطران طهطا في بيان له، قائلًا: "رحل المدبر الحكيم والقلب الطيب المحب والروح الوديع، ورجل التعمير الروحي والعمراني الذي خدم سيده بأمانة واستقامة قلب".ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في 1937، وترهب في دير السريان العامر في 1959، ورُسم قسًا في 1963، ثم رقي قمصًا في 1967.ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 1973، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في مايو 1977.