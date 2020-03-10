وكيل «اتصالات النواب» يشيد باستعدادات الحكومة لمواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا المميت، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات، خصوصا مستشفيات الحميات، قائلا: إن هناك شفافية تامة في التعامل مع المرض ومواجهته.وثمن وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب في بيان له اليوم، بما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات بالجمهورية، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من أى عدوى متعلقة بالأنفلونزا أو بفيروس كورونا. واستحداث وحدة لتقصى كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية.ولفت الشاذلي إلى أن فيروس كورونا هجمة وبائية عالمية وتقريبا أصبح في كافة دول العالم، ولابد من مواجهة تداعياته بكل حزم في إطار حماية الصحة العامة، منوها أن هناك العديد من القرارات التي تتعلق بحظر التجمعات والحفلات والمعارض والموالد خلال الفترة القادمة حتى السيطرة العالمية التامة على الفيروس والنجاح في مواجهته.