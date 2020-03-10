«الصحة»: مصر من أول 4 دول استخدمت تحليل «PCR» لفحص كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بعض الدول الأوروبية تشهد ارتفاعًا ملحوظا في الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي يحدث فيه انخفاض كبير جدًا في الصين وكوريا الجنوبية، البؤر التي كانت صاحبة أكبر عدد في الإصابات.وأكدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة لديها إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ، مشيرة إلى أن تحليل "pcr" يتم إجراؤه لكل الوافدين من الدول التي ثبت فيها انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى أن هناك نوعين من التحاليل، الأول يستغرق ساعات، وهو الموجود حاليًا، والثاني يستغرق 30 دقيقة، وستتسلم مصر أول شحنة منه غدًا، موضحة أن مصر من أول 4 دول استخدمت تحليل pcr، أما الرابيت تيست الذي تم استحداثه من أسبوع، والتحليل عبارة عن نقطة دم على الشريحة، تظهر نتيجته في 30 دقيقة، مؤكدة أنه سيستخدم في المطارات والموانئ، خاصة القادمين من مناطق بها نسبة إصابات عالية.وأوضحت أن الأربع حالات التي غادرت مصر، وأعلن إصابتها بفيروس كورونا جميعها لها علاقة بمركب واحد، مشيرة إلى أنه تم عمل مسح لجميع الموجودين على السفينة، فجاءت النتائج إيجابية لـ45 من الأجانب والمصريين العاملين على المركب، وجاءت النتائج سلبية في التحليل الثاني لـ25 منهم، وسيتم إجراء تحليل ثالث لهم بعد 48 ساعة.وأردفت:"قررنا رفع درجة التقصي، وإجراء مسح المراكب في الأقصر وأسوان والفنادق الثابتة، وأخذ عينات عشوائية، عددها 558 عينة، ظهرت كلها سلبية، أي 100% سلبي، وطلبنا من منظمة الصحة العالمية تنزل كمراقب خارجي، لأخذ العينة العشوائية".واستطردت: "مفيش دولة بتعمل تقصي، وأنا بأزعل جدًا لما ألاقي الناس بتقول الدولة بتخبي، أول إصابة في إفريقيا كانت في نتيجة تقصي وعينات جماعية أخذناها لمجموعات، وليس لشخص عانى من أعراض".وتابعت: "59 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر، منها 51 حالة بدون أعراض لمخالطين، 8 فقط اشتكوا من الأعراض، والباقي بدون أعراض".وكشفت عن أن 48 من السياح الذين كانوا على متن المركب غادروا، و35 سيغادرون غدًا من جنسيات مختلفة، أما المصريون فسيظلون تحت رعايتنا.