الكنيسة توثق عظة البابا تواضروس فى جناز الأنبا صرابامون

وثق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية القس بولس حليم المتحدث الإعلامي، عظة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصلوات الجناز للراحل الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وترأس البابا وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم صلوات جناز الأنبا صرابامون بديره الذي كان يرأسه.ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في 1937، وترهب في دير السريان العامر في 1959، ورُسم قسًا في 1963، ثم رقي قمصًا في 1967.ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 1973، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في مايو 1977.