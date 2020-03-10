ملعب سباعي وحمام سباحة بمركز شباب أبيس والدخيلة بالإسكندرية

قالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هناك مزايدة علنية لإنشاء ملعب بمركز شباب أبيس، وحمام سباحة بمركز شباب الدخيلة بنظام حق الانتفاع.أضافت صفاء، لـ« الدستور»، أنه تم ترسية مزايدة علنية بنظام حق الانتفاع لإنشاء ملعب نجيل صناعى سباعى بمركز شباب قرية أبيس 10 لمدة 5 سنوات، حيث تم الترسية على إحدى الشركات بقيمة إنشائية مليوني و125 ألف جنيه، مقابل حق انتفاع بقيمة 30 ألف ومائة جنيه بزيادة سنوية 10%.أضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أنه تم عمل مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة بمركز شباب الدخيلة بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات، وتم الترسية على إحدى الشركات، بقيمة إنشائية 3 ملايين و850 ألف جنيه، مقابل حق انتفاع بقيمة 81 ألف جنيه.