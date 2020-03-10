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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسام الخولى يكشف حقيقة استقالته من «مستقبل وطن»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:32 م
حسام الخولي
حسام الخولي
أشرف لاشين
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كشف المهندس حسام الخولي، الأمين العام السابق لحزب مستقبل وطن، حقيقة استقالته من الحزب، مؤكدًا استمراره في ممارسة عمله ونشاطه السياسي داخل صفوف مستقبل وطن، رافضًا التعليق على المنصب الجديد الذي سيتولاه داخل الحزب.

على صعيد آخر، كشفت مصادر داخل الحزب أن الأمين العام السابق للحزب تغيّب عن الاجتماع الأول الذي عقده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مساء الثلاثاء، بمقر الحزب في التجمع الخامس.

قالت مصادر خاصة، لـ«الدستور»، إن الخولي، الذي ترددت بشأنه أقاويل تزعم توليه منصب نائب رئيس الحزب، بدلًا من منصبه السابق كأمين عام مستقبل وطن، لم يتم نفيها أو تأكيدها رسميًا من قبل الحزب حتى الآن، بالرغم من أن الحزب أصدر بيانًا رسميًا منذ ساعات كشف فيه عن بعض القرارات التي اتّخذها وتضمّنت الإعلان عن تولى عبدالوهاب عبدالرازق، رئيسًا لمستقبل وطن، خلفًا للمهندس أشرف رشاد، الذي تم تعيينه في منصبي النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وتأتي تلك التغييرات في إطار خطة التطوير التي ينتهجها حزب مستقبل وطن.

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