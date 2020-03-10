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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: استقرار بمستويات الأسعار ولا موجة تضخمية بسبب الدولار

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:31 م
الدولار
الدولار
أميرة ممدوح
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أكد خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار فى مستويات الأسعار، إذ لم يسجل معدل التضخم الشهرى مؤخرًا أي زيادة عن الشهر السابق عليه، نظرًا لما شهدته الأسواق على مستوى الجمهورية من حالة توازن فى أسعار مختلف السلع مدفوعة بتراجع أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك، مقابل زيادة أسعار اللحوم والألبان، ما أحدث حالة من التوازن فى معدل التضخم، موضحًا أن المناطق الريفية حققت أكبر تراجع فى الأسعار ليسجل معدل التضخم قيمة سالبة -1 لشهر فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما بلغ المعدل نفسه فى الحضر صفر%.

التضخم السنوى يتراجع لأول مرة فى 2020
ولفت مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن معدل التضخم السنوى عاود التراجع مجددًا لأول مرة خلال 2020 ليسجل 4.9% خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بـ6.8% خلال شهرى يناير وديسمبر الماضيين، بينما كان المعدل قد سجل فى نوفمبر الماضى 2.7%، ليستعيد بذلك التضخم السنوى مستوياته المتراجعة بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

ارتفاعات الدولار طفيفة وغير مؤثرة
وشدد "السيد"، على أن الارتفاعات الأخيرة التى طرأت على متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى غير محسوسة ولازالت فى مستويات آمنة، ولن يترتب عليها موجة تضخمية كما يروج البعض وبخاصة أنها لم تتعدى الـ 10 قروش، فى حين كان الدولار قد حقق سلسلة تراجعات على مدار الأشهر الماضية ليهبط من 17 جنيها إلى حدود 15.50 جنيه، مشيرًا إلى أن تأثير الارتفاع المحدود للدولار، على جانب عرض السلع مرتبط بفترة زمنية لن تقل عن شهرين أو ثلاثة، لأن السلع المتوفرة حاليا مقيدة بأسعار الدولار قبل الارتفاع.

ولفت إلى أن جهاز الإحصاء لم يرصد بعد تداعيات قرار تحريك وزيادة أسعار الضرائب على السجائر والمعسل على المعروض من تلك السلع وتوابعها على معدل التضخم، نظرًا لأن القرار بدأ تفعيله نهاية الشهر الماضى بينما ينهى الجهاز أعماله الميدانية لرصد الأسعار شهريًا نهاية الأسبوع الثالث من الشهر أى يوم 22 من كل شهر، وبالتالى سيعلن توابع القرار رسميًا خلال الشهر المقبل.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2020 مقابل (13.9%) لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء استقرار التضخم الشهري، نتيجة انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 5.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%

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