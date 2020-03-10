المنشآت السياحية تكشف خطتها للتعامل مع «كورونا»

قال علي كمال، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن مصر أقل دولة في العالم يتواجد فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة بجميع قياداتها وخبراءها السّياحيين وأصحاب المنشآت السياحية تعاملوا بحذر شديد تجاه الفيروس الذي تُقدر نسبة تواجده في مصر بحوالي 2% ما يشهده العالم أجمع.أضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن غرفة الفنادق السياحية تعاقدت على شراء ألف جهاز أشعة فوق الحمراء وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة؛ للكشف على النزلاء والعاملين بها؛ حفاظًا على الإجراءات الوقائية من الفيروس، لافتًا إلى أن غرفة المنشآت السياحية صممت غرفة طوارئ وعمّمت على جميع المنشآت التابعة لها بالإبلاغ عن أي حالة تظهر على العاملين والرواد بها على مدار 24 ساعة، وخصصت خطًا ساخنًا للبلاغات عن أي حالات اشتباه إصابة بالفيروس.أوضح أن غرفة المنشآت السياحية ساعدت المطاعم السياحية بالأقصر وأسوان على شراء أجهزة كاشفة للحرارة وتوزيعها على المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك على نفقة غرفة المنشآت السياحية؛ مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز الواحد تُقدر بحوالي 2000 جنيه، مؤكدًا أن الوضع في مصر ليس مرعبًا كما يعتقد البعض؛ لأن نسبة الإصابة بهذا الفيروس ضئيلة جدًا مقارنة بغالبية الدول على مستوى العالم.