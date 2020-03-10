«صحة أسوان» تواصل فحص الفنادق والأماكن الأثرية لمواجهة كورونا

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.حيث تواصل فرق الانتشار السريع أعمالها المتتابعة في فحص ومتابعة وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.وبالتوازي مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.