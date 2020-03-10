«كورونا» يرفع حالات الإصابة فى إسرائيل إلى 75

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 75 شخصا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق، فرض الحجر الصحي "الذاتي" على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس" كورونا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان بهذا الصدد، إن كل مَن يأتي إلى إسرائيل من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.وأضاف أن القرار صعب، لكنه ضروري لحماية الصحة العامة.