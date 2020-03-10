بسمة وهبة: كورونا ليس وحشًا ولجان الإخوان ينشرون الرعب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن فيروس كورونا وحش صنعته السوشيال ميديا والخوف والشائعات على جروبات الواتس آب، والخوف موجود عند الناس الذين ينشرون فيديوهات ومعلومات خاطئة.وأضافت وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن لجان الإخوان الإرهابية الإلكترونية تعمل على تخويف المصريين وتشكيك الشعب فى مؤسسات الدولة وبالتالي هدم الاقتصاد، معلقة: "مش بقول إن كل حاجة تمام لكن كورونا مش وحش".وتابعت: شعرنا بالخوف من وصول عدد الحالات فى مصر إلى 59 حالة، بينما فى إيطاليا والصين وبريطانيا عدد الحالات أكثر ولا يوجد هذا الكلام والكم من الخوف، مشيرة إلى أن أحدًا لم ينتبه لبيان وزارة الصحة المصرية بأن الحالات التى تحولت من إيجابية لسلبية بلغت 26 حالة، كما لم ينتبه أحد إلى إغلاق 14 مستشفى مخصصا لعلاج كورونا بالصين وبدء حالة التعافي، وزيارة رئيس الصين لمدينة ووهان.واستكملت: بريطانيا رفضت التخويف وأعلنت عدم إلغاء الدراسة واتباع إجراءات الوقاية، لكن فى مصر الناس مصرة تخوف نفسها بالصراخ على السوشيال ميديا ونفس الناس دي بتبوس وتحضن وتحضر أفراح وتشرب شيشة، ولا هو الخوف بالكلام بس؟ ابعدوا عن الفيسبوك لأن الخوف لو تمكن من المجتمع ستكون آثاره بالغة".