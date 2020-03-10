أمين رابطة خريجي الأزهر: الوضوء يقضي على أي فيروس

نظمت كلية اللغة العربية بجرجا بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، ندوة تحت عنوان "تعريف فيروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه" بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور جابر علي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ عبد الرحمن اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع سوهاج.وألقى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، محاضرة شرح خلالها ماهية فيروس كورونا وأسباب انتشاره وطرق الوقاية من الفيروس.وأضاف جميعة، أن الدور الكبير لمديرية الصحة فى الاستعداد التام لمواجهة الفيروس والقضاء على الشائعات، مؤكدا أن محافظة سوهاج لا يوجد بها مصاب واحد بفيروس كورونا.وشدد على ضرورة اتباع طرق وخطوات الحماية للوقاية من الفيروس مطالبا بضرورة محاربة الشائعات التى تثير الجدل بين المواطنين وأن هناك شفافية مطلقة في إعلان الأرقام والبيانات التي تصدرها وزارة الصحة.واختتم جمعية بتدريب الطلاب على طرق وخطوات الحماية من الفيروس بغسل الأيدي باستمرار وتنظيف الأسطح، وأكد على نشر الوعي بين المجتمع وتوصيل معلومات صحيحة عن الفيروس.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن اللاوى، أمين عام رابطة خريجي الأزهر على أن تعاليم الإسلام السمحة تحث على الطهارة والنظافة من خلال الوضوء للصلوات الخمس وهو ما يقضى على أى فيروس.كما تحدث اللاوى عن بث الشائعات وأن الإسلام كان دائما ما يحذر من الشائعات وبثها لما تثير من فتنة وخاصة في الأوقات العصيبة.