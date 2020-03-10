رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمين رابطة خريجي الأزهر: الوضوء يقضي على أي فيروس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:25 م
رابطة خريجي الأزهر
رابطة خريجي الأزهر
مصطفى علم الدين
طباعة
نظمت كلية اللغة العربية بجرجا بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، ندوة تحت عنوان "تعريف فيروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه" بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور جابر علي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ عبد الرحمن اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع سوهاج.

وألقى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، محاضرة شرح خلالها ماهية فيروس كورونا وأسباب انتشاره وطرق الوقاية من الفيروس.

وأضاف جميعة، أن الدور الكبير لمديرية الصحة فى الاستعداد التام لمواجهة الفيروس والقضاء على الشائعات، مؤكدا أن محافظة سوهاج لا يوجد بها مصاب واحد بفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة اتباع طرق وخطوات الحماية للوقاية من الفيروس مطالبا بضرورة محاربة الشائعات التى تثير الجدل بين المواطنين وأن هناك شفافية مطلقة في إعلان الأرقام والبيانات التي تصدرها وزارة الصحة.

واختتم جمعية بتدريب الطلاب على طرق وخطوات الحماية من الفيروس بغسل الأيدي باستمرار وتنظيف الأسطح، وأكد على نشر الوعي بين المجتمع وتوصيل معلومات صحيحة عن الفيروس.

من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن اللاوى، أمين عام رابطة خريجي الأزهر على أن تعاليم الإسلام السمحة تحث على الطهارة والنظافة من خلال الوضوء للصلوات الخمس وهو ما يقضى على أى فيروس.

كما تحدث اللاوى عن بث الشائعات وأن الإسلام كان دائما ما يحذر من الشائعات وبثها لما تثير من فتنة وخاصة في الأوقات العصيبة.

موضوعات متعلقة

10 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى إسرائيل

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

الصحة: مغادرة 48 أجنبيا باخرة الأقصر بعد ثبوت خلوهم من «كورونا»

وزيرة الصحة: لا حاجة لإغلاق المدارس والجامعات حتى الآن

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«كنز الكبار».. الشاعر أحمد عنتر يختص «الدستور» بوثائق عن العظماء

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك