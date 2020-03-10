النجف العراقية تغلق مداخل ومخارج المحافظة لمنع انتشار كورونا

أعلنت شرطة محافظة النجف العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مداخل ومخارج المحافظة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".أوصت خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا في محافظة النجف العراقية، فى وقت سابق بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة، تجنبا لتسجيل إصابات جديدة بالفيروس.وسجلت محافظة النجف فى وقت سابق أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطيرعلى أرضها، وتعود الإصابة لطالب إيراني.وأغلقت العراق، المعابر الحدودية مع إيران، وأوقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.