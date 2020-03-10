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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارول سماحة الأكثر تأثيرًا عربيًا في قضايا المرأة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:57 م
كارول سماحة
كارول سماحة
محمد مجدي
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أعلن موقع crowadalnyze أحد أشهر المواقع المتخصصة في تحليل البيانات والقوائم المختلفة عن قائمة أكثر النجوم متابعة وتأثيرا في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وجاءت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن قائمة النجمات الأكثر تأثيرها وقوة، فيما يخص قضايا المرأة وفيما يتعلق الاهتمام بكل ما يهم المرأة في الوطن العربي.

سماحة يتابعها الملايين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ودائما لها اهتمام بشأن وقضايا المرأة وتكون من أول الداعمين لها.

مؤخرا كانت كارول سماحة أطلقت أغنية جديدة تحت عنوان "مش هعيش"، وستطرحها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج جاد شويري وتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.

كما دعمت سماحة كل السيدات، ونشرت مقطع من كليب "المطلقة"، وعلقت: "أنا.. أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه".

وتابعت قائلة: "مناسبة يوم المرأة العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

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