نجلة عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة من حياة موسيقار الأجيال

قالت عصمت محمد عبد الوهاب، نجلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب، إن والدها كان أبا تقليديا، فكان فنه وحياته العملية شيء وحياته في المنزل ومع الأسرة شيئا آخر.وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها لم ترى من والدها قسوة، ولكنه كان أب شديد، وله رهبة في المنزل.وأكدت "عصمت"، أن المواعيد في حياة والدها كانت مقدسة، ولكنه كان أب ديمقراطي في تربية أبنائه، ولم يفرض عليهم شيء.ولفتت إلى أن الفنان عبد العزيز مخيون، أعظم من جسد شخصية والدها في الدراما، أما الفنان عزت أبو عوف لم يكن موفقا في تجسيد "عبد الوهاب"، موضحة أن مسلسل "أم كلثوم" قدم والدها على حقيقته.وعن عمر والدها الحقيقي، قالت: "والدي كان أصغر من أم كلثوم وهناك جدل حول تاريخ ميلاده ولكن الأوقع أنه ولد عام 1901".واعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في 13 مارس 2020، حيث سيتم التركيز على عبقرية الغناء الوطني في التكوين الفني والموسيقى لدى محمد عبد الوهاب.