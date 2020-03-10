وزيرة الصحة: لا نحتاج لإغلاق المدارس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه ليس من الصحيح السير خلف الشائعات، كما لا يجب تجاهل إرشادات وزارة الصحة واتباعها بطريقة جادة، وأى شخص لديه أعراض كورونا يجب إبلاغ وزارة الصحة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن هناك خط ساخن برقم "105" لتلقي البلاغات، وأرجو أن نتعامل بجدية ونتجنب البلاغات غير الدقيقة، مشددة على ضرورة التعامل مع الوقاية الشخصية بمنتهى الجدية.وتابع زايد: "احنا مش محتاجين نغلق المدارس ولو محتاجين هنقول، والدول التى أغلقت المدارس فعلت ذلك عندما وجدت أن الأمور ستخرج عن التحكم، ولا يوجد خطر من الذهاب للمدارس لكن يجب اتباع إجراءات الوقاية العادية".