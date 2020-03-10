بولندا: رقابة أكثر صرامة على محتجزي الحجر الصحي

قال وزير الصحة البولندي، لوكاش شوموفسكي، إن بلاده ترغب في فرض رقابة أكثر صرامة على الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) من أجل احتواء انتشار المرض.أضاف شوموفسكي: "نظرًا لأننا في بولندا في مرحلة ليس فيها عدد الأشخاص الخاضعين للحجر كبيرًا، نريد فرض رقابة أكثر صرامة على الأشخاص المعزولين.وأشار المسؤول إلى أن حالات كسر الحجر الصحي كانت شائعة في دول أخرى، ما أسهم في انتشار فيروس كورونا.شدد شوموفسكي على أن بولندا سجلت حتى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد الكشف عن ثلاث حالات جديدة اليوم الثلاثاء. جميع المرضى الجدد.