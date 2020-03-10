أسرة «نساء من ذهب» تحتفل بعيد ميلاد سيدة المسرح

احتفلت أسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد النجمة القديرة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى تصور أحداثه حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.وحرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة، وكان على رأسهم المنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان، والفنانة هالة فاخر، والفنانة نادية الجندي، وآخرون.مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.