طارق فهمي: أمريكا لا تستطيع الضغط على إثيوبيا لهذا السبب

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة، لأنها تتعامل معها كدولة مهمة في القارة الإفريقية.وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "منذ أكثر من 10 أيام لا توجد ردود فعل أمريكية، ولا نعول كثيرًا على الموقف الأمريكي".وأوضح أن الخطوات الرئيسية في حل الأزمة، هو التحرك المصري ووزارة الخارجية المصرية، الذي سيحسم الملف عند الضرورة.وأشار إلى أن مصر لا تستجدي مفاوضات من أي طرف، وإنما تسعى لكسب تأييد الرأي العام، وتنتقل من الرأي العربي للإفريقي للدولي.