رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: الانسحاب من أفغانستان سيسمح بالتركيز على الصين وروسيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:49 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
طباعة
أعلن البنتاجون، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، "سيسمح بتوفير مليارات الدولارات" للتركيز على مواجهة الصين وروسيا.

وقال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، ديفيد نوركويست، أثناء جلسة استماع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "إذا سارت الأمور جيدا، فسنقلص عدد القوات في أفغانستان إلى حد 8.6 ألف عسكري، وسيكون بوسعنا القيام بتقليص أكبر في حال المضي قدما بمحادثات السلام".

وأضاف أن الحديث يدور عن إمكانية توفيرنا مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تعتبر رصد الأموال لمواجهة الصين وروسيا أولوية لها.

ولفت إلى أن تقليص عدد العسكريين في أفغانستان، يتوقف على سير عملية المصالحة في البلاد، مؤكدا أن التسوية السلمية عبر المفاوضات بين الأفغان هي "أفضل طريقة" لإحلال سلام راسخ في أفغانستان.

يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تم نشر ملخصها في يناير 2018، تركز الاهتمام على "المواجهة الاستراتيجية" مع الصين وروسيا على المدى البعيد.

موضوعات متعلقة

ما حقيقة تعطيل الجامعات والمعاهد بسبب كورونا؟

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

وصول 3 مصريين مصابين بـ«كورونا» إلى منطقة العزل في النجيلة

«حفتر» يكشف شروطه لقبول الهدنة في ليبيا

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«كنز الكبار».. الشاعر أحمد عنتر يختص «الدستور» بوثائق عن العظماء

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك