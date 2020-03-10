رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يأمل تكلل جهود إزالته من قائمة الإرهاب بالنجاح

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:45 م
عمر قمرالدين
عمر قمرالدين
أ ش أ
طباعة
أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، عمر قمرالدين عن تمنياته بأن تُكلل جهود الدول الأعضاء لمجموعة "أصدقاء السودان"، ومنها ألمانيا، بالنجاح في رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يهيئ المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد السوداني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن عمر قمرالدين استقبل ماري لينا ماي كبير واضعي السياسات في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون بين السودان وألمانيا في شتي المجالات التنموية، خاصة في مجالات توليد الطاقة والزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني، وذلك في ضوء قرار البرلمان الألماني الصادر مؤخرا باستئناف التعاون التنموي مع السودان بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.

وأشاد وزير الدولة السوداني بالتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين عقب نجاح ثورة ديسمبر وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، التي توجت بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير للسودان، لافتا إلى أن السودان يتطلع إلى دور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة القادمة من واقع دورها القيادي في الإتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي.

ورحب بقرار البرلمان الألماني، الذي صدر مؤخرا، باستئناف التعاون التنموي، واستعداد كافة مؤسسات الدولة للعمل مع الحكومة الألمانية لوضع خطط وبرامج التنمية التي تتبناها الحكومة الانتقالية موضع التنفيذ.

بدورها، أشادت المسئولة الألمانية بالأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، عقب زيارة الرئيس الألماني للسودان، معربة عن رغبة بلادها في مساندة السودان، ودعمه خلال الفترة الانتقالية بما يدعم إرساء الاستقرار والتنمية.

موضوعات متعلقة

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

ترامب ينفى إصابته بكورونا ويدعو الأمريكيين للهدوء

اللواء عباس كامل يسلم رسالة السيسى لرئيس جنوب السودان

وزارة الرياضة توضح مصير الدورى الممتاز بعد قرارات تعليق البطولات

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«كنز الكبار».. الشاعر أحمد عنتر يختص «الدستور» بوثائق عن العظماء

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك